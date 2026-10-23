​ЄС очікує долучитися до наступного раунду переговорів про мир в Україні

Європейський Союз розраховує взяти участь у наступному раунді багатосторонніх переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні. Водночас у Єврокомісії поки не мають підтвердження формату майбутніх зустрічей і того, як саме представники ЄС будуть залучені до дискусій.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Речниця Єврокомісії Аріана Подеста, відповідаючи на запитання про можливу участь груп лідерів країн-членів ЄС у майбутніх переговорах, не підтвердила й не спростувала інформацію, яка з’явилася в іноземних медіа. Вона нагадала, що представники Євросоюзу вже брали участь у переговорах в Осло.

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За словами Подести, у Брюсселі очікують, що наступні переговори на високому офіційному рівні за участю кількох сторін також відбудуться із залученням ЄС. Водночас наразі йдеться саме про очікування, а не про остаточно узгоджене рішення.

Інший речник Єврокомісії Крістіан Віганд пояснив, що мирні переговори проходять у різних форматах і на різних рівнях. До них можуть долучатися глави держав та урядів, міністри, високопоставлені дипломати й посадовці європейських інституцій.

У Єврокомісії не уточнили формат участі

Окремо журналісти попросили прокоментувати заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що наступний раунд переговорів відбудеться у тристоронньому форматі. У відповідь Подеста повторила, що наразі Єврокомісія може говорити лише про очікувану участь Євросоюзу.

За її словами, представляти ЄС на переговорах можуть представники Європейської комісії та Ради ЄС.

Що передувало?

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС готовий до діалогу з Кремлем щодо припинення вогню, однак Росія наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів. За його словами, Москва може скористатися відкритим каналом комунікації для обговорення припинення бойових дій, захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури.

Водночас він наголосив, що Євросоюз не має наміру конкурувати з мирними ініціативами президента США Дональда Трампа. Можливість залучення спеціального представника ЄС до переговорного процесу, за словами Кошти, залежатиме від формату майбутніх переговорів.