Трамп заявив, що має право балотуватися на третій термін, попри конституційні обмеження

Президент навів як аргумент "шахраювання опонентів" на виборах у 2020 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі знову балотуватися на посаду глави держави, попри конституційні обмеження. Водночас він визнав, що закон, імовірно, не дозволяє йому претендувати на третій президентський термін.

Про це Трамп сказав під час виступу перед жителями штату Айова, повідомляє CNN.

"Я думаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю таке право, тому що вони шахраювали", – заявив президент, маючи на увазі свої твердження про "масові фальсифікації на виборах 2020 року".

Реклама

Під час виступу Трамп також згадав конституційні обмеження, які забороняють обиратися президентом США більше ніж двічі. За його словами, він не цілком упевнений у формулюваннях закону, але вважає, що той не дозволяє йому знову балотуватися.

"Я не на 100% упевнений, але думаю, що закон говорить, що мені не дозволено балотуватися знову. Я вивчав це формулювання", – сказав Трамп.

Однак вже за кілька хвилин після цього президент знову заявив про своє право брати участь у виборах, фактично натякнувши на можливість четвертої кампанії. Він повторив твердження, що результати виборів 2020 року нібито сфальсифікували на його користь нечесним шляхом.

"Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори. Ми виступили так добре", – заявив він.