Зеленський пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив ситуацію з відсутністю вже упродовж понад трьох місяців призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Як пише Укрінформ, глава держави розповів, що веде переговори з кандидатами на цю посаду, але досі не визначився з тим, хто очолить відомство.

Проблемою, за словами Зеленського, є те, що "великого бажання ні в кого немає". Водночас Президент наполягає на тому, щоб "побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян і посилити Київ, посилити безпеку".

Попередній начальник КМВА Тимур Ткаченко був звільнений 16 липня і одразу ж переведений на аналогічну посаду в Київській обласній військовій адміністрації.

Між Президентом та мером столиці Віталієм Кличком існує політичний конфлікт: зокрема Зеленський неодноразово підкреслював нібито низький рівень готовності Києва до проходження зимового періоду, покладаючи провину за це на міського голову.