Зеленський: Росія посилить удари балістикою на тлі дефіциту перехоплювачів до Patriot

Володимир Зеленський заявив, що російські війська посилять обстріли України балістичними ракетами на тлі дефіциту перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає кореспондент LB.ua.
"Вони будуть посилювати атаки, вони розуміють, що американці послабили поставки ракет до Patriot. Вони будуть посилювати балістику», — заявив Зеленський.
Він зазначив, що постачання ракет-перехоплювачів до України навіть від європейських партнерів, залежить від США. Більшість таких ракет Сполучені Штати відправили на Близький Схід.
Водночас Зеленський додав, що очікує позитивного діалогу зі США, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо з цього питання.
- Зеленський попередив про ризик захоплення Росією нових міст у разі відведення ЗСУ зі сходу. Після Слов'янська та Краматорська російська армія може спробувати наступати в напрямку Дніпропетровської області, вважає український президент.