Зеленський: Росія посилить удари балістикою на тлі дефіциту перехоплювачів до Patriot

За його словами, росіяни скористаються зменшенням американських поставок ракет.

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Володимир Зеленський заявив, що російські війська посилять обстріли України балістичними ракетами на тлі дефіциту перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає кореспондент LB.ua.

"Вони будуть посилювати атаки, вони розуміють, що американці послабили поставки ракет до Patriot. Вони будуть посилювати балістику», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що постачання ракет-перехоплювачів до України навіть від європейських партнерів, залежить від США. Більшість таких ракет Сполучені Штати відправили на Близький Схід.

Водночас Зеленський додав, що очікує позитивного діалогу зі США, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо з цього питання.