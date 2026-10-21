Польща внесла депутата Львівської обласної ради, який ініціював рішення щодо УПА і Романа Шухевича, Святослава Шеремету до списку небажаних осіб.
Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, зазначивши, що рішення ухвалили за поданням міністра закордонних справ Радослава Сікорського.
Шереметі заборонили в'їзд і перебування у країнах Шенгенської зони на п'ять років — до 20 жовтня 2031 року.
Заборона з'явилася після того, як 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.
Саме Шеремета виступив ініціатором цього рішення.
Контекст
- Спочатку Львівська облрада опублікувала рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, однак згодом це рішення видалили зі сайту облради.
- Українське МЗС вважає контрпродуктивним рішення Львівської обласної ради.
- Як зазначено на сайті відомства, такі дії шкодять Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.
- У міністерстві заявили, що за останні роки вдалося досягти суттєвого прогресу в розбудові стратегічного партнерства з Польщею, проведенні пошуково-ексгумаційних робіт і налагодженні історичного діалогу. Також розвивається оборонна співпраця.
- Шеремета назвав реакцію польських політиків дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше. Він також заявив, що документ не був спрямований проти Польщі, а має на меті вшанування діячів українського національно-визвольного руху.
- Нова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.
- Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.
- Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького роздмухує з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.
- Варшава фокусується лише на злочинах українців проти поляків, натомість уникає згадок про злочини польських збройних формувань проти українських сіл на Холмщині, Підляшші і Волині.
- Київ закликав партнерів до діалогу і насамперед фахового історичного підходу до подій 1940-х років, а не політизації проблеми і поширення фейків.