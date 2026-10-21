Саме він був ініціатором рішення Львівської облради щодо оголошення 2027-го роком УПА і Романа Шухевича.

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Польща внесла депутата Львівської обласної ради, який ініціював рішення щодо УПА і Романа Шухевича, Святослава Шеремету до списку небажаних осіб.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, зазначивши, що рішення ухвалили за поданням міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Шереметі заборонили в'їзд і перебування у країнах Шенгенської зони на п'ять років — до 20 жовтня 2031 року.

Заборона з'явилася після того, як 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Саме Шеремета виступив ініціатором цього рішення.

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