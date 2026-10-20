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​Прем’єр Норвегії: Зеленський прибуде в Осло для переговорів

За словами Йонаса Гара Стере, президент України звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч.

​Прем’єр Норвегії: Зеленський прибуде в Осло для переговорів
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Осло, де обговорить війну Росії проти України та безпекову ситуацію в Європі. Зустріч відбудеться в межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

Про це повідомили уряди Норвегії та Фінляндії, передає Reuters.

За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у критичний для України момент.

Президент Фінляндії Александр Стубб також візьме участь у переговорах. Він зазначив, що сторони обговорять російську агресію проти України та загальну безпекову ситуацію в Європі. Після зустрічі Зеленський, Стубб і Стере проведуть спільну пресконференцію.

Що передувало?

Раніше агентство Reuters повідомляло, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф цього тижня також планує приїхати до Норвегії для переговорів щодо припинення війни в Україні. Очікувалося, що до них долучаться Зеленський і представники європейських країн.

Водночас в офіційних заявах урядів Норвегії та Фінляндії про участь американської чи інших європейських делегацій у зустрічі наразі не повідомлялося.

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