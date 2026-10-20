Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, відвідає Осло, де обговорить війну Росії проти України та безпекову ситуацію в Європі. Зустріч відбудеться в межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни.
Про це повідомили уряди Норвегії та Фінляндії, передає Reuters.
За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч у критичний для України момент.
Президент Фінляндії Александр Стубб також візьме участь у переговорах. Він зазначив, що сторони обговорять російську агресію проти України та загальну безпекову ситуацію в Європі. Після зустрічі Зеленський, Стубб і Стере проведуть спільну пресконференцію.
Що передувало?
Раніше агентство Reuters повідомляло, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф цього тижня також планує приїхати до Норвегії для переговорів щодо припинення війни в Україні. Очікувалося, що до них долучаться Зеленський і представники європейських країн.
Водночас в офіційних заявах урядів Норвегії та Фінляндії про участь американської чи інших європейських делегацій у зустрічі наразі не повідомлялося.