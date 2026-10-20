Зеленський обговорив із Рубіо перехоплювачі для балістики та ситуацію навколо Starlink

Також ішлося про своєчасне попередження щодо російських атак балістикою. Зеленський наголосив, що це життєво важливо.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили посилення захисту від російських балістичних атак, раннє попередження про удари та ситуацію навколо Starlink і Starshield.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі в соцмережах.

За словами Зеленського, однією з ключових тем стали перехоплювачі балістичних ракет, необхідні для захисту життя людей. Також ішлося про своєчасне попередження щодо російських атак балістикою, яке президент назвав життєво важливим.

Реклама

Окремо співрозмовники порушили питання ситуації навколо Starlink і Starshield, наголосивши на необхідності її відновлення.

Розмова відбулася на тлі дипломатичних зусиль України, спрямованих на завершення війни та припинення загибелі людей, зауважив президент України.

"Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" – написав Зеленський.

Що передувало?

Раніше Марко Рубіо прокоментував повідомлення про те, що Україна не отримала попередження про першу хвилю російських балістичних ударів по Києву. За його словами, він не має достатньо інформації, щоб підтвердити ці дані, однак кілька днів тому виникла технічна проблема із програмним забезпеченням системи раннього попередження.