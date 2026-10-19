Колективний демарш: на зборах МВФ під час виступу Росії з зали вийшли представники Канади, Британії й інших країн

Голова Нацбанку Андрій Пишний із командою взяли участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбулися у Бангкоку. В Україну повертаються «з домовленостями та новими планами», написав очільник НБУ у фейсбуці.

«Повертаємося з командою зі Щорічних зборів МВФ та Світового банку в Бангкоку. Підсумки: підтримка – Україні, демарш – росії», – розповів він.

За його словами, щорічні збори МВФ та Світового банку мають виняткове значення, і Україна є активним учасником процесів.

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«Ми маємо власну позицію, досвід, який цікавить партнерів, і голос, до якого дослухаються. Відстоюємо інтереси своєї держави, формуємо порядок денний, пропонуємо рішення та працюємо над тим, щоб міжнародна підтримка України була своєчасною і достатньою», – зазначив Пишний.

Він розповів про деталі завершального дня зборів, коли традиційно відбувається пленарне засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC), яке фактично підсумовує тиждень інтенсивної роботи, сотень зустрічей та обговорень, під час яких формується спільне бачення глобальних економічних викликів.

Під час виступу представника РФ, міністра фінансів Сілуанова, Пишний підвівся і вийшов із зали.

«Робив так і раніше (на жаль, росія так чи інакше має певний рівень представництва на зборах). Але цього разу, озирнувшись, побачив, як зі мною виходять інші учасники. Багато інших. Серед них – мої колеги, а деякі вже й друзі, керівники центральних банків скандинавських країн, Балтії, Європи, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини… Зізнаюся, навіть я не очікував такого масштабу. Для міжнародного фінансового середовища це безпрецедентний момент. МВФ – інституція, зосереджена на питаннях глобальної економіки та фінансової стабільності. А голови центральних банків зазвичай надзвичайно стримані в публічних проявах політичної позиції. Це частина професійної культури. Тому такий колективний демарш має особливу вагу», – написав глава НБУ.

За його словами, це стало проявом спільного розуміння того, що російська агресія давно вийшла за межі загроз лише для України. Її наслідки відчуває світова економіка, а чергові удари по українській енергетиці, інфраструктурі та мирних містах лише посилюють усвідомлення того, з ким ми маємо справу.

Також на початку зборів, під час прийому прем’єр-міністра Таїланду, європейські колеги, побачивши запропоновану розсадку, наполягли на її зміні, щоб не сидіти за одним столом із представниками Росії. Організатори дослухалися. І в результаті урочистий прийом відбувався без російського віцепремʼєр-міністра.

Пишний зазначив, що під час перебування у Бангкоку провів десятки розмов із партнерами.

«Повертаємося додому з домовленостями та новими планами. Щиро дякую організаторам зборів за можливість такого діалогу. Дякую всім нашим міжнародним колегам за підтримку, принциповість і готовність діяти», – повідомив він.