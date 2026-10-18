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Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори відбудуться до завершення війни

Президент вважає це своєю відповідальністю. 

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори відбудуться до завершення війни
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Президент Володимир Зеленський вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудуться до завершення війни. 

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News

"Якщо це буде під час війни, звичайно. Це - моя відповідальність, бо я маю захищати свою країну від самого початку й до кінця цієї війни", – сказав Зеленський.

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При цьому він наголосив, що проведення виборів в першу чергу залежить від питання безпеки.

"Я сказав, що нам потрібно як мінімум, якщо війна не закінчиться, і якщо Трамп та Путін хочуть, щоб я провів вибори – звичайно, насамперед це вибір нашого народу, але якщо вони справді цього хочуть, я сказав: дайте нам щонайменше 60 днів перемир'я без жодних інших переговорів. Лише 60 днів, і ми зробимо все можливе, щоб змінити наше законодавство, ми зробимо все можливе, щоб підготувати певну інфраструктуру безпеки", – сказав президент.

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"Але повірте мені, це виглядає абсолютно небезпечно і неймовірно, бо нам потрібний чесний вибір, нам потрібно, щоб наші солдати мали можливість проголосувати, бо це правда – вони мають голосувати, бо вони справді захищають нашу країну. І саме це я й сказав: якщо ви думаєте, що я не хочу виборів, це неправда і це несправедливо, і всі у світі це розуміють – я маю на увазі принаймні в Європі, і я впевнений, що й у Сполучених Штатах так само", - додав Зеленський. 

  • В лютому цього року президент казав, що ще не визначився, чи балотуватиметься на другий президентський термін. Він сказав, що може піти на вибори, а може й ні.

    Зеленський також говорив, що "не впевнений", що балотуватиметься, якщо перші вибори відбудуться після закінчення війни. 

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