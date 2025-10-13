Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
45% українців не бачать у політиці після війни ані Зеленського, ані Порошенка, - опитування

Архівне фото
Фото: пресс-служба президента

Після завершення війни 45% українців не хотіли би бачити в політиці чинного президента Володимира Зеленського і його попередника на посаді, а нині лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування КМІС за 19 вересня-5 жовтня.

Отже, порівняно з першою половиною вересня 2025 року рівень довіри президенту Зеленському практично не змінився. Наразі 60% українців довіряють йому, 35% – не довіряють (у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%). Баланс довіри-недовіри становить +25% (такий самий показник був у першій половині вересня). 

Українцям також ставили запитання, якою вони бачать майбутню діяльність Зеленського та Порошенка після війни.  

"Наразі лише 11% українців вважають, що вибори треба проводити вже зараз (тобто до завершення бойових дій), тому результати, які розглядаються далі, не є індикатором легітимності президента  Зеленського на нинішній момент (враховуючи рівень довіри і критичне ставлення до проведення виборів до завершення бойових дій, зараз Зеленський зберігає необхідну легітимність серед громадськості). Те саме стосується і Порошенка, який є народним депутатом, лідером найбільшої опозиційної фракції та особою, яка активно вкладається в національну оборону. Тобто очікування від майбутньої діяльності після війни не є тотожним оцінці ситуації зараз", - зазначили в КМІС.

Респондентам пропонували обрати один з варіантів: (а) бути на топ-посаді (для В. Зеленського – продовжити бути Президентом, для П. Порошенка – бути президентом або прем’єр-міністром), (б) просто залишитися в політиці, але не на топ-посаді (як народний депутат або голова партії), (в) піти з політики чи (г) мають початися кримінальні розслідування та мають бути притягнені до відповідальності.

Отже, у випадку  Зеленського 41% вважають, що йому варто лишатися в політиці, хоча з них хотіли би, щоб Зеленський продовжив бути президентом – 25%. Натомість 36% респондентів висловили думку, що йому краще піти з політики після війни. Бажають кримінального переслідування Зеленського – 14%.

При цьому ще менше респондентів хотіли би, щоб у політиці залишався (і, зокрема, перебував на топ-посадах)  Порошенко. Так, загалом 23% українців вважають, що  йому варто залишатися в політиці і з них 9% українців хотіли би, щоб Порошенко після війни обійняв посаду президента чи прем’єра. Натомість 46% хотіли би, щоб він пішов з політики. Хочуть кримінального переслідування колишнього президента – 23%.

"Водночас у цьому контексті важливо зазначити, що частка тих, хто бачить відповідну особу президентом після війни, не є еквівалентом електорального рейтингу. Під час виборів люди обирають між конкретними учасниками, тому склад претендентів може визначати рішення, за кого віддати свій голос (наприклад, певна особа може не користуватися великою довірою, але сприйматися як кращий варіант серед наявних)", - наголосили в КМІС.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що наразі на період після завершення війни українці очікують побачити на посаді президента когось нового. Проте, на його думку, запит побачити когось нового на посаді президента (чи інших топ-посадах у державі) не означає бажання, аби нинішня парламентська опозиція прийшла до влади.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 19 вересня-5 жовтня 2025 року. До дослідження КМІС за власною ініціативою додав запитання про довіру до президента Зеленського, а також запитання, якою українці бачать майбутню діяльність Зеленського і Порошенка після завершення війни.  Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України було опитано 1008 респондентів віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
﻿
