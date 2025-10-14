Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС заочно заарештував екснардепа - регіонала Іванющенка

Його звинувачують у незаконному заволодінні та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн

ВАКС заочно заарештував екснардепа - регіонала Іванющенка
Юрій Іванющенко
Фото: novostey.com

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата від "Партії Регіонів", підозрюваного в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме - 9 земельних ділянок загальною площею 18 га.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

САП не називає прізвища фігуранта, однак, судячи з фабули справи, йдеться про Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський")

"14 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії Регіонів, підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га", - йдеться в повідомленні. 

Під досудового розслідування встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею", - зазначили в САП.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема - для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - наголосили в САП.

Нагадаємо, що у вересні НАБУ оголосило Іванющенка в розшук.

Докладніше про цю справу

  • На початку вересня місяця НАБУ і САП викрили масштабну схему незаконного заволодіння та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн. За даними слідства, до оборудки причетний Юрій Іванющенко, який нині перебуває під санкціями, двоє його довірених осіб, столична забудовниця (Владислава Молчанова) та підконтрольна їй особа та екскерівник обласного управління Держгеокадастру у Київській області.
  • 11 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Молчановій у вигляді застави розміром 100 млн грн та поклав на неї низку обов’язків. 
  • Навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції біля Києва забудовниця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні структури. Для цього службові особи Держгеокадастру незаконно внесли зміни до Державного земельного кадастру. Це дозволило розпоряджатися земельною ділянкою площею понад 150 га, де розташований ринок. Надалі землю передали в оренду товариству, яке контролювала забудовниця. Згодом частину землі - 18 га - через фіктивні договори оформили на дев’ять підставних осіб, а потім перепродали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.
  • У вересні 2021 року сторони конфлікту уклали "понятійку" про спільне використання землі для майбутньої забудови, після чого люди екснардепа увійшли до складу власників цих компаній.
