ВАКС заочно заарештував екснардепа - регіонала Іванющенка

Його звинувачують у незаконному заволодінні та легалізації 18 гектарів державної землі вартістю понад 160 млн грн

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього народного депутата від "Партії Регіонів", підозрюваного в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме - 9 земельних ділянок загальною площею 18 га.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не називає прізвища фігуранта, однак, судячи з фабули справи, йдеться про Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський")

"14 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії Регіонів, підозрюваному в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 9 земельних ділянок загальною площею 18 га", - йдеться в повідомленні.

Під досудового розслідування встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею щодо контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею", - зазначили в САП.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема - для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - наголосили в САП.

Нагадаємо, що у вересні НАБУ оголосило Іванющенка в розшук.

