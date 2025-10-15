Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали двоє людей

Ворог атакував 5 населених пунктів.

На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали двоє людей
Наслідки російського обстрлу Харківщини, 25 вересня 2025 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.  

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Нечволодівка), приватний будинок (сел. Шевченкове);
  • у Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, складську будівлю (м. Ізюм).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей. Залишилися 36 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 7540 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

  • На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району. 
﻿
