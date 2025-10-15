На Харківщині унаслідок обстрілів РФ постраждали двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждали 54-річний чоловік і 52-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Нечволодівка), приватний будинок (сел. Шевченкове);

у Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, складську будівлю (м. Ізюм).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей. Залишилися 36 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 7540 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.