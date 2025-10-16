У Сумській області протягом доби росіяни поранили 5 цивільних (доповнено)

Зокрема, під час удару дроном по машині з людьми.

Протягом минулої доби в Сумській області російські війська поранили п'ятьох цивільних людей. Троє з них дістали ушкоджень у Путивльській громаді, де ворог вдарив дроном по легковому авто.

Потерпілими є 63-річна жінка і чоловіки 49 та 32 років. Про це розповіли в Національній поліції.

Четвертий потерпілий – 35-річний чоловік у Середино-Будській громаді.

“Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, магазин, 6 транспортних засобів”, – розповіли правоохоронці.

За уточненими даними від ОВА, ще одна людина отримала поранення в Шосткинській громаді. Це жінка 47 років.

Евакуювали з області за вчора сімох людей.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.



