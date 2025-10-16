Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Медіа: росіяни атакували КАБами село на Харківщині

Внаслідок удару пошкоджені два сільськогосподарські підприємства. 

Наслідки російського удару по селу Сковородинівка Золочівської громади Харківської області.
Фото: "Зоря"

Сьогодні, 16 жовтня, російська авіація завдала удару двома КАБами по селу Сковородинівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомляє медіа “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Попередньо, пошкоджені два сільськогосподарські підприємства. 

Внаслідок удару окупантів зруйновані складські приміщення, дві одиниці техніки та автомобіль “Газель”, також знищено частину зібраного врожаю.

Крім того, частково пошкоджено вісім приватних будинків і два легкові автомобілі, у селі відсутнє електропостачання. 

Минулося без постраждалих.
