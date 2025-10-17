В Україні за підтримки ПРООН відновлять понад 500 об’єктів інфраструктури та систем опалення у 150 громадах

У Вашингтоні, на полях щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, віце-президент Європейського інвестиційного банку Амбруаз Файоль і в.о. Адміністратора Програми розвитку ООН Хаолян Сюй підписали дві угоди, спрямовані на прискорення програм відновлення та модернізації соціальної і критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У церемонії підписання взяли участь Президентка ЄІБ Надя Кальвіньо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та заступниця Міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк. Реалізація цих ініціатив координується у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України.

У межах нових угод передбачено відновлення й модернізацію понад 500 об’єктів — шкіл, дитячих садків, лікарень, комунальних підприємств та систем теплопостачання — у понад 150 громадах по всій країні. Особливу увагу приділено розвитку систем централізованого теплопостачання, що має критичне значення через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

ЄІБ через програму «EU for Ukraine» надасть технічну допомогу на суму понад 9 млн євро для впровадження трьох програм відновлення та програми централізованого теплопостачання. У свою чергу, ПРООН протягом двох років забезпечуватиме оперативну підтримку реалізації цих проєктів.

Очікується, що в результаті спільної роботи громади отримають більш стійкі, ефективні та енергонезалежні системи опалення, а також зможуть швидше відновлювати життєво важливу соціальну інфраструктуру.

Співпраця ЄІБ і ПРООН у сфері відновлення триває вже понад десять років. За цей час реалізовано сотні проєктів із реконструкції лікарень, шкіл, водоочисних станцій, соціального житла та систем теплопостачання, що значно посилило інституційний потенціал громад по всій Україні.