Спецпризначенці підрозділу ВМС “Янголи” повернули додому ветерана ЗСУ та бійця НГУ

Бійці загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, які перебували на тимчасово окупованій території.
Про це повідомив військовий омбудсман України.
Матір 29-річного ветерана, яка є діючою військовослужбовицею ЗСУ, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Пізніше з'ясувалося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий 34-річний військовослужбовець НГУ, який понад три роки вважався зниклим безвісти.
“Це було складне й ризикове завдання, зокрема через те, що по факту відбувалося дві паралельних спецоперації – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони довірилися нам і чітко виконували вказівки”, – прокоментував офіцер загону спеціальної розвідки ВМС “Янголи” Артем Дибленко.
Операцію по звільненню українців координувала військовий омбудсман Ольга Решетилова.
