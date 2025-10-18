Ворог ввечері вдарив по житловому сектору міста Лозова на Харківщині, є постраждалі (оновлено)

Російські війська сьогодні ввечері завдавали удар по житловому сектору міста Лозова на Харківщині, передає ДСНС.

Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа. До ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.

Оновлено. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Приблизно о 17.35 ворог атакував м. Лозова керованою авіаційною бомбою.

Внаслідок обстрілу КАБ спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків.

Постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.



Згодом Олег Синєгубов уточнив: 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.