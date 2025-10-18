Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог ввечері вдарив по житловому сектору міста Лозова на Харківщині, є постраждалі (оновлено)

Постраждали шестеро людей. 

Ворог ввечері вдарив по житловому сектору міста Лозова на Харківщині, є постраждалі (оновлено)
Фото: ДСНС

Російські війська сьогодні ввечері завдавали удар по житловому сектору міста Лозова на Харківщині, передає ДСНС. 

Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа. До ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.

Оновлено. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Приблизно о 17.35 ворог атакував м. Лозова керованою авіаційною бомбою.

Внаслідок обстрілу КАБ спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків.

Постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.

Згодом Олег Синєгубов уточнив: 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies