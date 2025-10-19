У Кривому Розі відновили електропостачання

Енергетики відновили електропостачання у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Через російський обстріл мешканці міста дві доби залишилися без світла.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Електропостачання повністю відновлено в трьох селищах міста Кривого Рогу та 22 селищах Криворізького району", — ідеться у повідомленні.
Також система водопостачання міста, яка дві доби працювала на генераторах, заживлена електрикою.
- Росіяни знову атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Унаслідок ворожої атаки у Шахтарській громаді постраждали 11 цивільних.