У Кривому Розі відновили електропостачання

Енергетики відновили електропостачання у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Через російський обстріл мешканці міста дві доби залишилися без світла.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Електропостачання повністю відновлено в трьох селищах міста Кривого Рогу та 22 селищах Криворізького району", — ідеться у повідомленні.

Також система водопостачання міста, яка дві доби працювала на генераторах, заживлена електрикою.