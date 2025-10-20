САП оголосила конкурс на 19 вакантних посад прокурорів

Спеціалізована антикорупційна оголосила конкурс на посади 19 прокурорів. Прийом заявок триватиме до 22 жовтня.
Про це повідомила пресслужба САП.
Конкурс оголошено на заміщення посади прокурор відділу в:
- управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – 16 посад;
- відділі організаційного, правового й інформаційно-аналітичного забезпечення – 2 посади;
- відділі внутрішнього контролю – одна посада.
"Я бачу реальні зміни, тому що в мене є обвинувачені народні депутати, і я бачу, що це єдиний орган – Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, якого вони дійсно бояться, і що це їх якоюсь мірою зупиняє у вчиненні тих чи інших антикорупційних діянь", – зазначила прокурорка САП Єлена Дроботова.
Умови конкурсу та перелік документів – за посиланням.
- Створення САП було частиною антикорупційної реформи, яку Україна проводила у відповідь на вимоги Європейського Союзу, зокрема в контексті візової лібералізації. Закон "Про прокуратуру", що передбачав створення САП, набрав чинності у 2014 році. А офіційно САП було створено 22 вересня 2015 року. Першим керівником САП був Назар Холодницький, призначений у листопаді 2015 року.
- Зараз САП очолює Олександр Клименко. Він був призначений на цю посаду у 2022 році після тривалого конкурсу та перевірок.