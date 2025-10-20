САП оголосила конкурс на 19 вакантних посад прокурорів

Спеціалізована антикорупційна оголосила конкурс на посади 19 прокурорів. Прийом заявок триватиме до 22 жовтня.

Про це повідомила пресслужба САП.

Конкурс оголошено на заміщення посади прокурор відділу в:

управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – 16 посад;

відділі організаційного, правового й інформаційно-аналітичного забезпечення – 2 посади;

відділі внутрішнього контролю – одна посада.

"Я бачу реальні зміни, тому що в мене є обвинувачені народні депутати, і я бачу, що це єдиний орган – Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, якого вони дійсно бояться, і що це їх якоюсь мірою зупиняє у вчиненні тих чи інших антикорупційних діянь", – зазначила прокурорка САП Єлена Дроботова.

Умови конкурсу та перелік документів – за посиланням.