САП оголосила конкурс на 19 вакантних посад прокурорів

Заявки можна подати до 22 жовтня. 

САП оголосила конкурс на 19 вакантних посад прокурорів
Фото: advokatpost.com

Спеціалізована антикорупційна оголосила конкурс на посади 19 прокурорів. Прийом заявок триватиме до 22 жовтня. 

Про це повідомила пресслужба САП.

Конкурс оголошено на заміщення посади прокурор відділу в:

  • управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – 16 посад;
  • відділі організаційного, правового й інформаційно-аналітичного забезпечення – 2 посади;
  • відділі внутрішнього контролю – одна посада.

"Я бачу реальні зміни, тому що в мене є обвинувачені народні депутати, і я бачу, що це єдиний орган – Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро, якого вони дійсно бояться, і що це їх якоюсь мірою зупиняє у вчиненні тих чи інших антикорупційних діянь", – зазначила прокурорка САП Єлена Дроботова.

Умови конкурсу та перелік документів – за посиланням.

  • Створення САП було частиною антикорупційної реформи, яку Україна проводила у відповідь на вимоги Європейського Союзу, зокрема в контексті візової лібералізації. Закон "Про прокуратуру", що передбачав створення САП, набрав чинності у 2014 році. А офіційно САП було створено 22 вересня 2015 року. Першим керівником САП був Назар Холодницький, призначений у листопаді 2015 року.
  • Зараз САП очолює Олександр Клименко. Він був призначений на цю посаду у 2022 році після тривалого конкурсу та перевірок. 
