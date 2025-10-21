Зеленський: щойно тиск і загроза «томагавків» ослабли, як росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Чернігівщині та Сумщині зараз тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по енергетиці.

“Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу «томагавків», одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що російська тактика – це вбивства людей і терор холодом.

“Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру”, – наголосив президент.

Зазначимо, що сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва “відкрита до діалогу”, але тільки на умовах, які враховують “нові територіальні реалії”. За його словами, заклики до перемир'я суперечать домовленостям на Алясці

«Зараз почало звучати з Вашингтона, що треба негайно зупинитися, не треба нічого більше обговорювати. Зупинитись, а там нехай історія розсудить. Розумієте, якщо просто зупинитися, це означає забути про причини цього конфлікту, які американська адміністрація з приходом до влади Дональда Трампа чітко розуміла», — сказав Лавров.

Він додав, що негайне припинення вогню означало б, що більша частина України "залишається під керівництвом нацистського режиму, на цій частині України це буде єдиним місцем на землі, де заборонена законодавчо ціла мова".

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії “залишається незмінною”: Кремль не погодиться на просте “заморожування” війни та наполягатиме на своїх вимогах щодо Донбасу. Він також підтвердив, що обговорення можливої зустрічі Путіна й Трампа в Будапешті триває, але перебуває “на ранній стадії”, без узгоджених деталей чи дати.