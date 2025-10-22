В Одесі судитимуть 5 учасників злочинного угруповання, які вимагали у людей надумані борги

За скоєне правопорушникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Одесі судитимуть 5 учасників злочинного угруповання, які вимагали у людей надумані борги. За скоєне правопорушникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як зазначили у Нацполіції, наразі вони перебувають під вартою.

Правоохоронці встановили, що на чолі злочинного угруповання стояв 28-річний так званий "положенець", матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження. Керували угрупуванням двоє його "ставлеників", які залучили до протиправної діяльності ще трьох чоловіків.

Вони планували злочини, контролювали їхню реалізацію та ділили "вибиті" гроші. Також не гребували брати безпосередньою участь в окремих злочинах, які вчинялись не лише в Одесі, а й у Києві.

Троє "підлеглих", виконуючи їхні злочинні накази, погрожували людям фізичною розправою та вимагали розрахуватись за надумані борги. Вони переслідували потерпілих, щоб отримати бажане.

Поліцейські задокументували незаконне вимагання ділками грошей у п’ятьох жителів Одеси. Зловмисники психологічно тиснули на них, вимагаючи суми від 5 000 до 50 000 доларів.

Одного з потерпілих зловмисники примусили ще й віддати ключі від автомобіля. Вони заштовхали чоловіка в салон і повезли в орендовану квартиру. Дорогою нападники били його та погрожували пістолетом, вимагаючи віддати "борг". Спільники планували утримувати жертву в себе, допоки не отримають усі бажані гроші, але правоохоронці завадили їхнім намірам.

Під час спецоперації правопорушників затримали: трьох в Одесі, а двох – у столиці. За клопотанням слідчих суд обрав спільниками запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Нацполіція Затримання підозрюваних

Поліцейські вилучили у чоловіків пістолет шумової дії, частину грошей, ножі та інші речові докази.

Слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до ролі кожного:

ч. 4 ст. 189 – співорганізація вимоги та вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, зокрема повторно;

ч. 3 ст. 289 – співорганізація незаконного заволодіння транспортним засобом та незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, яке небезпечне для життя та здоров’я потерпілого, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчинене повторно, організованою групою;

ч. 3 ст. 146 – співорганізація незаконного позбавлення волі людини та незаконне позбавлення волі людини, вчинене з корисливих мотивів, із застосуванням зброї, вчинене організованою групою;

ч. 2 ст. 263 – носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Лідеру угруповання слідчі заочно повідомили про підозру в організації злочинів, скоєних його "підлеглими»" Його оголосили у міжнародний розшук.