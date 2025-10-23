У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області змінено маршрути і графік деяких поїздів. Зміни можливі ще в двох регіонах

Поїзди можуть слідувати з запізненням. 

У Сумській області змінено маршрути і графік деяких поїздів. Зміни можливі ще в двох регіонах
Укрзалізниця отримає до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів
Фото: EPA/UPG

У зв’язку з російською атакою по українській логістиці та загрозою нових ударів рух деяких поїздів ускладнений. На окремих ділянках у Сумській області немає напруги, тож тимчасово обмежено рух міжміських і приміських поїздів.

Його відновлять після поліпшення безпекової ситуації, повідомили в Мінрегіоні. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

В Укрзалізниці розповіли, що до поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми – Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

"У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками", – розповіли в компанії.

Обмеження можливі й в Дніпропетровській і Харківській областях.

“На Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок – на офіційних каналах Укрзалізниці”, – розповіли в міністерстві. 

Зокрема, можна дивитися на сайті УЗ.

  • Сьогодні росіяни вкотре вдарили по залізниці в Сумській області. Поранено двох працівників.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies