У Сумській області змінено маршрути і графік деяких поїздів. Зміни можливі ще в двох регіонах

Поїзди можуть слідувати з запізненням.

У зв’язку з російською атакою по українській логістиці та загрозою нових ударів рух деяких поїздів ускладнений. На окремих ділянках у Сумській області немає напруги, тож тимчасово обмежено рух міжміських і приміських поїздів.

Його відновлять після поліпшення безпекової ситуації, повідомили в Мінрегіоні. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

В Укрзалізниці розповіли, що до поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ. Час затримки буде повідомлено додатково.

Приміський поїзд №6888 Суми – Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

Поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

"У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками", – розповіли в компанії.

Обмеження можливі й в Дніпропетровській і Харківській областях.

“На Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок – на офіційних каналах Укрзалізниці”, – розповіли в міністерстві.

Зокрема, можна дивитися на сайті УЗ.