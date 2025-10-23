Що не так з мобілізацією
Зеленський: Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Кремля

Пекін також не зацікавлений у зміцненні єдності між Європою та США.

Зеленський: Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Кремля
Володимир Зеленський, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Брюсселі заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України у війні проти Росії, пише Liga.net.

За словами глави держави, він не має постійного діалогу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном — лише кілька телефонних розмов. Під час однієї з них китайський лідер запевнив, що не продаватиме зброю Росії.

"Я нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне: Китай допомагає Росії і не допомагає Україні. І не зацікавлений у нашій перемозі та поразці Росії, на мою думку", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що країни, які розуміють сучасні відносини між США, Росією та Китаєм, бачать цю ситуацію так само. На його думку, Пекін не зацікавлений у зміцненні єдності між Європою та США, а також не бажає ослаблення Росії.
﻿
