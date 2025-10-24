Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
“Впав на підлогу”: поліція Києва розслідує загибель 43-річного чоловіка у розподільчому пункті для мобілізованих

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

"Впав на підлогу": поліція Києва розслідує загибель 43-річного чоловіка у розподільчому пункті для мобілізованих
ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті Романа Сопіна, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування триває.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, глава МВС Ігор Клименко пообіцяв взяти справу під особистий контроль.

Напередодні ведуча "24 каналу" Дарина Трунова повідомила, що йдеться про сина її знайомих. 

“Отже. Сина моїх друзів Олега та Лариси Сопіних мобілізували. Ну як, не можна казати «бусифікували», але так і було. Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна, що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа. Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому - ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була”, – розповіла ведуча.

Згодом вона повідомила, що врятувати життя чоловіка лікарям не вдалося. 
