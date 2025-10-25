Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ДПСУ попереджає про черги на пунктах пропуску через запровдження нової системи EES

EES функціонує у пунктах пропуску "Медика", "Корчова" та на залізничному пункті "Перемишль".

ДПСУ попереджає про черги на пунктах пропуску через запровдження нової системи EES
Фото: Пресслужба ДПС України

На українсько-польському кордоні утворилися черги у низці пунктів пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Проблеми щодо рух транспорту на пунктах пропуску пов’язані із запровадженням нової системи контролю та збільшенням пасажиропотоку через початок осінніх канікул і вихідні дні.

Із жовтня в Польщі почала діяти система EES (Entry/Exit System) — електронна база, що фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без потреби ставити штампи у паспортах.

Наразі EES функціонує у пунктах пропуску "Медика", "Корчова" та на залізничному пункті "Перемишль", а на інших переходах, що межують із Львівщиною, працює у тестовому режимі.

Під час першого в’їзду до ЄС після запуску системи подорожуючі проходять розширену реєстрацію — фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура стосується громадян віком від 12 років і може займати більше часу, що впливає на швидкість оформлення.

EES поширюється на усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін — до 90 днів протягом 180-денного періоду.
