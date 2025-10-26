Росія упродовж доби 16 разів обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені

За добу з прифронтових громад евакуювали 384 цивільних.

Минулої доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударами опинилися Краматорський і Бахмутський райони.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов’янську пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, кав’ярню та автомобіль. У Краматорській громаді – житловий будинок і об’єкти інфраструктури. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено п’ять будинків, а в Дружківці – автомобіль.

Найбільше постраждала Костянтинівка: загинули троє людей, ще одна людина поранена. Пошкоджено 12 приватних будинків і дві багатоповерхівки.

У Бахмутському районі, в місті Сіверськ, внаслідок обстрілу загинула одна людина, зруйновано 10 будинків.

З прифронтових територій Донеччини за добу евакуйовано 384 людини, серед них 150 дітей.