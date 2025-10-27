Унаслідок атак РФ на Харківщині пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру, є поранені

Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атак РФ на Харківщині пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру, є поранені

Минулої доби під удари окупантів потрапили Харків і 13 населених пунктів області.

Унаслідок атак РФ на Харківщині пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру, є поранені
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворог вчергове атакував Харків і 13 населених пунктів області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У селі Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік. У селі Тищенківка Кіндрашівської громади ‒ 61-річний чоловік, а у Куп’янську поранення отримав 40-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу села Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в села Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня.

Ворог застосовував по Харківщині чотири авіаційні керовані бомби та вісім безпілотників різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено будівлю ресторану;
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (сел. Золочів), двоповерховий багатоквартирний будинок (с. Одноробівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (с. Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (с. Підсереднє);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Борова, с. Топольське);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лобанівка);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Федорівка).

Вчора у Куп'янській райадміністрації повідомили, що окупанти вдарили по селах Подоли та Старовірівка Куп'янського району Харківщини. Загинула літня жінка.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies