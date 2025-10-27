Унаслідок атак РФ на Харківщині пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру, є поранені

Протягом минулої доби ворог вчергове атакував Харків і 13 населених пунктів області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.
У селі Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік. У селі Тищенківка Кіндрашівської громади ‒ 61-річний чоловік, а у Куп’янську поранення отримав 40-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу села Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в села Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня.
Ворог застосовував по Харківщині чотири авіаційні керовані бомби та вісім безпілотників різних типів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у місті Харків пошкоджено будівлю ресторану;
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (сел. Золочів), двоповерховий багатоквартирний будинок (с. Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (с. Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (с. Підсереднє);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Борова, с. Топольське);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лобанівка);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Федорівка).
Вчора у Куп'янській райадміністрації повідомили, що окупанти вдарили по селах Подоли та Старовірівка Куп'янського району Харківщини. Загинула літня жінка.