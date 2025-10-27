У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Лікарку з Херсонщини підозрюють у сприянні в уникненні мобілізації військовозобов’язаними

За даними поліції, лікарка допомогла двом чоловікам на певний період уникнути мобілізації до ЗСУ.

Лікарку з Херсонщини підозрюють у сприянні в уникненні мобілізації військовозобов’язаними
Ілюстративне фото
Фото: Судово-юридична газета

Поліцейські Херсонської області підозрюють лікарку в тому, що вона сприяла в уникненні мобілізації військовозобов’язаними.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Фігуранткою є 65-річна лікарка з Бериславського району. Її призначили резервним лікарем-терапевтом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при ТЦК та СП у грудні 2022 року”, - розповіли в поліції.

Поліцейські провели низку слідчо-розшукових заходів і встановили, що лікарка допомогла двом чоловікам на певний період уникнути мобілізації до ЗСУ.

Дії жінки слідчі обласного главку поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 366 “Службове підроблення” Кримінального кодексу України.

Лікарці може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років.
