Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

НАБУ викрило у Держспецзв’язку схему розкрадання 90 млн грн під час закупівлі дронів для армії

Правоохоронці вже наклали арешт на понад 4 млн доларів США на іноземних рахунках і 17 млн грн в Україні.

НАБУ викрило у Держспецзв’язку схему розкрадання 90 млн грн під час закупівлі дронів для армії
запуск FPV, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у Держспецзв’язку, через яку під час закупівель безпілотників для Сил оборони розікрали понад 90 млн грн.

Як ідеться на сайті Антикорупційного бюро, після виділення у 2023 році 30 млрд грн на закупівлю дронів, один із керівників департаменту Держспецзв’язку організував постачання техніки за завищеними цінами. Для створення видимості конкуренції на тендерах залучали підконтрольні фірми, а маркетингові дослідження підробляли.

У результаті держава придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами, вищими за ринкові на 70–90%. Різницю виводили на рахунки компаній, зокрема за кордоном.

Правоохоронці вже наклали арешт на понад 4 млн доларів США на іноземних рахунках і 17 млн грн в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам бізнесу повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Слідство встановлює інших учасників схеми.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies