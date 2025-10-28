Правоохоронці вже наклали арешт на понад 4 млн доларів США на іноземних рахунках і 17 млн грн в Україні.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у Держспецзв’язку, через яку під час закупівель безпілотників для Сил оборони розікрали понад 90 млн грн.

Як ідеться на сайті Антикорупційного бюро, після виділення у 2023 році 30 млрд грн на закупівлю дронів, один із керівників департаменту Держспецзв’язку організував постачання техніки за завищеними цінами. Для створення видимості конкуренції на тендерах залучали підконтрольні фірми, а маркетингові дослідження підробляли.

У результаті держава придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами, вищими за ринкові на 70–90%. Різницю виводили на рахунки компаній, зокрема за кордоном.

Правоохоронці вже наклали арешт на понад 4 млн доларів США на іноземних рахунках і 17 млн грн в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам бізнесу повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Слідство встановлює інших учасників схеми.