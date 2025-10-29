Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Філашкін: евакуація з Покровська вже майже неможлива. Тривають бої за місто

У місті наразі залишаються 1 256 людей.

Філашкін: евакуація з Покровська вже майже неможлива. Тривають бої за місто
Покровськ
Фото: EPA/UPG

У Покровську Донецької області наразі залишаються 1 256 людей, проте через щоденні обстріли цивільних евакуація з міста майже неможлива. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, місто оточене ворожими дронами, а місцеві жителі не можуть покинути укриття, щоб самостійно виїхати. 

"Ми бачили, як російська армія обстрілювала людей, які виходили на вулицю, щоб зарядити телефони або взяти воду. Сьогодні евакуація практично неможлива", — зазначив Філашкін.

Він додав, що завдяки українським військовим, зокрема бійцям 425-го окремого штурмового полку "Скеля", вдалося евакуювати шістьох людей із тваринами, проте ця операція тривала понад три дні під обстрілами.

Нещодавно також було евакуйовано 121 людину та 21 дитину з міст поблизу лінії фронту, проте процес йде повільно через активні спроби ворога прорвати оборону.

У Костянтинівській громаді залишилося близько 5 274 осіб, у самому місті — 5 200. Місто залишилося без газу, води та електроенергії, через що опалювальний сезон буде складним. Медична допомога наразі недоступна, поранені змушені звертатися до Дружківки або Краматорська.

Філашкін закликав усіх цивільних покидати небезпечні регіони: "Хочу нагадати, що в області перебуває понад 200 тисяч людей, з них 13 114 — діти, 91 000 — люди похилого віку. Ми щодня закликаємо людей евакуюватися та подбати про себе та близьких".

Він наголосив, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно складною, оскільки ворог контролює маршрути, дороги та артилерію, а захисники роблять усе можливе, щоб стримати наступ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies