Філашкін: евакуація з Покровська вже майже неможлива. Тривають бої за місто

У Покровську Донецької області наразі залишаються 1 256 людей, проте через щоденні обстріли цивільних евакуація з міста майже неможлива.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, місто оточене ворожими дронами, а місцеві жителі не можуть покинути укриття, щоб самостійно виїхати.

"Ми бачили, як російська армія обстрілювала людей, які виходили на вулицю, щоб зарядити телефони або взяти воду. Сьогодні евакуація практично неможлива", — зазначив Філашкін.

Він додав, що завдяки українським військовим, зокрема бійцям 425-го окремого штурмового полку "Скеля", вдалося евакуювати шістьох людей із тваринами, проте ця операція тривала понад три дні під обстрілами.

Нещодавно також було евакуйовано 121 людину та 21 дитину з міст поблизу лінії фронту, проте процес йде повільно через активні спроби ворога прорвати оборону.

У Костянтинівській громаді залишилося близько 5 274 осіб, у самому місті — 5 200. Місто залишилося без газу, води та електроенергії, через що опалювальний сезон буде складним. Медична допомога наразі недоступна, поранені змушені звертатися до Дружківки або Краматорська.

Філашкін закликав усіх цивільних покидати небезпечні регіони: "Хочу нагадати, що в області перебуває понад 200 тисяч людей, з них 13 114 — діти, 91 000 — люди похилого віку. Ми щодня закликаємо людей евакуюватися та подбати про себе та близьких".

Він наголосив, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно складною, оскільки ворог контролює маршрути, дороги та артилерію, а захисники роблять усе можливе, щоб стримати наступ.