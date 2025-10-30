Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Буковині судитимуть колишнього детектива БЕБ за фальсифікацію матеріалів кримінальної справи

За даними слідства, у червні 2023 року він сфабрикував матеріали кримінального провадження щодо нібито незаконного зберігання контрафактних підакцизних товарів.

На Буковині судитимуть колишнього детектива БЕБ за фальсифікацію матеріалів кримінальної справи
Фото: прокуратура

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.

За даними слідства, у червні 2023 року він сфабрикував матеріали кримінального провадження щодо нібито незаконного зберігання контрафактних підакцизних товарів. Щоб покращити показники розкриття злочинів, запропонував сторонній особі за гроші зізнатися у вчиненні правопорушення.

Після цього підготував і подав на погодження прокурору повідомлення про підозру з неправдивими відомостями.

Його дії були заздалегідь задокументовані під час проведення негласних слідчих дій.
