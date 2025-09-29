В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Франція, Німеччина та Швеція відправлять до Копенгагена військових та антидронові системи через саміти ЄС

Данія має прийняти лідерів ЄС у середу, а у четвер відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, що складається з 47 країн-членів.

Радар на території військових Данії, узбережжя протоки Ересунн
Фото: EPA/UPG

Франція, Німеччина та Швеція відправлять до Копенгагена військовослужбовців та антидронові системи для посилення безпеки на євросамітах цього тижня ‒ на тлі після “вторгнень” безпілотників, які змусили Данію закрити кілька аеропортів.

Про це повідомляє Reuters.

Данія має прийняти лідерів ЄС у середу, а у четвер відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, що складається з 47 країн-членів. Данія вже заявила про посилення безпеки навколо подій після виявлення безпілотників дронів.

Дрони порушили повітряний рух у шести данських аеропортах минулого тижня, зокрема в Копенгагені, найжвавішому в скандинавському регіоні. Цей інцидент прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала гібридною атакою на свою країну. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за інцидентами з дронами стоїть “професійний виконавець”.

Конкретного винуватця вона не назвала, але прем’єрка припустила, що це може бути Москва, назвавши Росію головною “країною, яка становить загрозу європейській безпеці”. Кремль заперечує свою причетність.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Стокгольм надішле системи боротьби з безпілотними літальними апаратами “Counter-UAS” і що його країна окремо в неділю також відправила кілька радарних систем до Данії.

Шведська поліція окремо заявила, що на прохання Данії надішле значну кількість військ до Копенгагена, до них доєднаються і норвезькі правоохоронці.

Франція оголосила, що надішле військовий гелікоптер Fennec, а також команду з 35 співробітників, які займатимуться завданнями, пов’язаними з протидією дронам.

З Німеччини до Копенгагена поїде майже 40 солдатів для допомоги у виявленні, ідентифікації та захисті від дронів, повідомив журналістам речник берлінського уряду. Операція триватиме до 7 жовтня, і солдати матимуть із собою відповідне обладнання.

  • У неділю Данія наказала на тиждень заборонити польоти цивільних дронів після того, як безпілотники помітили на кількох військових об'єктах протягом ночі.
  • Військовий альянс НАТО в суботу заявив, що оновлює свою місію в Балтійському морі у відповідь на ситуацію в Данії, а німецький фрегат ППО прибув до Копенгагена в неділю для допомоги у спостереженні за повітряним простором.
﻿
