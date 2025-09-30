В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Еквадорі напали на гуманітарний конвой, в якому був президент

17 військових взяли у заручники. 

У Еквадорі напали на гуманітарний конвой, в якому був президент
Напад на гумконвой у Еквадорі
Фото: Соцмережа Х президента Еквадору Даніеля Нобоа

У Еквадорі гуманітарний конвой на чолі з президентом країни Даніелем Нобоа атакували. 17 військових взяли в заручники. Конвой, у складі якого були дипломати ООН та ЄС, доставляв допомогу громадам під час національного страйку, коли близько 350 осіб атакували його коктейлями Молотова.

Як пише ВВС, про це повідомила урядова представниця Кароліна Харамільйо.

Найбільша організація корінних народів Еквадору, що очолює протести проти скорочення паливних субсидій, заявила, що один її учасник загинув від куль військових.

Президент Нобоа опублікував у соцмережах фото пошкоджених автомобілів і уточнив, що разом з ним перебували посол Італії та верховний дипломат Ватикану в Еквадорі, а також делегати ООН та ЄС.

За словами Харамільйо, наразі місцеперебування 17 викрадених військових невідоме. Армія звинуватила нападників у тероризмі, опублікувавши фото поранених солдатів і пообіцявши покарання.

У провінції Імбабура, де стався напад, спалахнули масові сутички. Конфедерація корінних національностей Еквадору (Conaie) повідомила про загибель свого члена Ефраїна Фуереса, назвавши це "державним злочином". Водночас організація заперечила, що є "терористами чи злочинцями", поклавши відповідальність за насильство на уряд.

В країні запроваджено надзвичайний стан у восьми провінціях і комендантську годину в п’яти з них. Президент Нобоа звинуватив венесуельське угруповання Tren de Aragua в участі у заворушеннях і пригрозив протестувальникам 30-річним тюремним терміном за "тероризм".

Conaie раніше очолювала протести, які призвели до відставки трьох президентів у 1997–2005 роках.
﻿
