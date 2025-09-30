​У Польщі затримали другого українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Про арешт Володимира у Варшаві його адвокату в Україні вранці повідомила дружина

Сьогодні вранці у Варшаві було затримано другого українця, підозрюваного в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що трапилися три роки тому.

Про це LB.ua повідомив адвокат підозрюваного Микола Катеринчук.

"Якась детективна історія. Вранці подзвонила дружина Володимира (прізвище не називаємо) і сказала, що в будинок, де він мешкав з родиною, прийшли поліцейські і пояснили, що його затримують за європейським міжнародним ордером і він має поїхати з ними. Володимир зібрав речі і поїхав", - розповів Катеринчук.

За його словами, польський адвокат вже зв’язався з прокуратурою та підтвердив свої повноваження.

“О 14 годині за варшавським часом (о 15:00 за Києвом - ред) він буде спілкуватися з прокурорами. Відомо, що прокуратура готує вже сьогодні пресконференцію на цю тему, тож будемо відштовхуватися від того, яку позицію займе польська прокуратура в цьому питанні”, - пояснив український юрист.

Як розповів Катеринчук, арешт став повною несподіванкою для нього і йому особисто незрозуміло, як Володимир опинився у Польщі оскільки останнім часом жив в Україні.

"Я періодично з ним зідзвонювався, він знав, що є ордери на шість підозрюваних, видані німецькими слідчими і за одним з цих євроордерів, зокрема, було затримано Сергія (Кузнєцова - ред) в Італії. У справі Сергія 15 жовтня мала бути касація і тут така несподівана новина. Зараз будемо вибудовувати його (Володимира - ред) захист", - повідомив Катеринчук.

Що відомо про підрив "Північних потоків"