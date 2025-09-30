​У Польщі затримали другого українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Сьогодні вранці у Варшаві було затримано другого українця, підозрюваного в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що трапилися три роки тому.
Про це LB.ua повідомив адвокат підозрюваного Микола Катеринчук.
"Якась детективна історія. Вранці подзвонила дружина Володимира (прізвище не називаємо) і сказала, що в будинок, де він мешкав з родиною, прийшли поліцейські і пояснили, що його затримують за європейським міжнародним ордером і він має поїхати з ними. Володимир зібрав речі і поїхав", - розповів Катеринчук.
За його словами, польський адвокат вже зв’язався з прокуратурою та підтвердив свої повноваження.
“О 14 годині за варшавським часом (о 15:00 за Києвом - ред) він буде спілкуватися з прокурорами. Відомо, що прокуратура готує вже сьогодні пресконференцію на цю тему, тож будемо відштовхуватися від того, яку позицію займе польська прокуратура в цьому питанні”, - пояснив український юрист.
Як розповів Катеринчук, арешт став повною несподіванкою для нього і йому особисто незрозуміло, як Володимир опинився у Польщі оскільки останнім часом жив в Україні.
"Я періодично з ним зідзвонювався, він знав, що є ордери на шість підозрюваних, видані німецькими слідчими і за одним з цих євроордерів, зокрема, було затримано Сергія (Кузнєцова - ред) в Італії. У справі Сергія 15 жовтня мала бути касація і тут така несподівана новина. Зараз будемо вибудовувати його (Володимира - ред) захист", - повідомив Катеринчук.
Що відомо про підрив "Північних потоків"
- У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.
- У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.
- У серпні цього року з’явилась інформація, що німецькі слідчі встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків і видали ордери на арешт шести громадян України, про що йшлося у спільному розслідуванні Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung, опублікованому 27 серпня.
- Підозрюваними визнали чотирьох водолазів, фахівця з вибухівки, капітана судна і керівника групи диверсантів. 21 серпня італійська поліція заарештувала одного з українців, якого вважають причетним до підриву газопроводу Північний потік. Наразі підозрюваний Сергій Кузнєцов перебуває за гратами в Італії.
- 16 вересня Апеляційний суд міста Болоньї дозволив його екстрадицію до Німеччини, де йому загрожує до 15 років ув'язнення, але в суді Кузнєцов заперечував свою провину й наполягав, щоб його не передавали німецьким правоохоронцям.
- Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів. Володимир Зеленський також заперечував причетність українців до підриву.