Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Bloomberg: ЄС обмежить імпорт сталі на ринок блоку, аби віддзеркалити США

Сталевий сектор блоку опинився у серйозній кризі через наплив дешевого імпорту сталі з Китаю та тарифів США та Канади.

Bloomberg: ЄС обмежить імпорт сталі на ринок блоку, аби віддзеркалити США
Віцепрезидент Європейської комісії Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз обмежить імпорт сталі на ринок блоку, оскільки місцеві виробники зазнають тиску через надлишкові потужності з Азії та торговельних бар'єрів з боку США та інших торговельних партнерів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як заявив віцепрезидент Єврокомісії Стефан Сежурне на закритому заході, виконавчий орган на початку наступного тижня запропонує новий довгостроковий механізм, який скоротить актуальні квоти блоку на імпортну сталь майже вдвічі та збільшить тарифи, ‒ за зразком, зокрема, США, де зараз діють 50% мита на імпорт сталі.

Сталевий сектор блоку опинився у серйозній кризі через наплив дешевого імпорту сталі з Китаю та інших азійських економік і тарифними бар'єрами з боку таких країн, як США та Канада.

Президент США Дональд Трамп посилив мита на сталь та алюміній США невдовзі після вступу на посаду в січні, збільшивши мита до 50%. Брюссель хоче обговорити з Вашингтоном створення спільної системи тарифних квот для вирішення проблеми надлишкових потужностей.

За словами Сежурне, попри те що ЄС і надалі вірить у міжнародний порядок, де можливий вільний обіг торгівлі, “ми не будемо єдиними, хто дотримується принципів, яких інші більше не застосовують”.
