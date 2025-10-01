Bloomberg: ЄС обмежить імпорт сталі на ринок блоку, аби віддзеркалити США

Сталевий сектор блоку опинився у серйозній кризі через наплив дешевого імпорту сталі з Китаю та тарифів США та Канади.

Європейський Союз обмежить імпорт сталі на ринок блоку, оскільки місцеві виробники зазнають тиску через надлишкові потужності з Азії та торговельних бар'єрів з боку США та інших торговельних партнерів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як заявив віцепрезидент Єврокомісії Стефан Сежурне на закритому заході, виконавчий орган на початку наступного тижня запропонує новий довгостроковий механізм, який скоротить актуальні квоти блоку на імпортну сталь майже вдвічі та збільшить тарифи, ‒ за зразком, зокрема, США, де зараз діють 50% мита на імпорт сталі.

Сталевий сектор блоку опинився у серйозній кризі через наплив дешевого імпорту сталі з Китаю та інших азійських економік і тарифними бар'єрами з боку таких країн, як США та Канада.

Президент США Дональд Трамп посилив мита на сталь та алюміній США невдовзі після вступу на посаду в січні, збільшивши мита до 50%. Брюссель хоче обговорити з Вашингтоном створення спільної системи тарифних квот для вирішення проблеми надлишкових потужностей.

За словами Сежурне, попри те що ЄС і надалі вірить у міжнародний порядок, де можливий вільний обіг торгівлі, “ми не будемо єдиними, хто дотримується принципів, яких інші більше не застосовують”.