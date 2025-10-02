Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

Верховний суд США дозволив Лізі Кук наразі залишитися членкинею Ради керівників ФРС

У січні суд розгляне аргументи щодо спроб Трампа змусити Кук піти з посади. 

Верховний суд США дозволив Лізі Кук наразі залишитися членкинею Ради керівників ФРС
Ліза Кук
Фото: cryptorank.io

Верховний суд дозволив Лізі Кук поки що залишитися членкинею Ради керівників Федеральної резервної системи США, відхиливши вимогу адміністрації Дональда Трампа негайно усунути її з центрального банку.

Про це пише повідомляють Euronews.

У короткому безпідписному рішенні Верховний суд заявив, що в січні розгляне аргументи щодо спроб Трампа змусити Кук піти з посади. Судді також вирішили розглянути питання, чи блокувати рішення суду нижчої інстанції на користь Кук, поки триває її позов проти звільнення.

Постанова Верховного суду стала рідкісним випадком, коли Трамп не отримав одразу бажаного від суддів під час термінового оскарження.

Відтак Кук зможе взяти участь у двох інших засіданнях ФРС у 2025 році, зокрема у засіданні наприкінці жовтня, де ухвалюватимуть рішення щодо ключової ставки.

Окремо, у грудні судді розглядатимуть аргументи в окремій, але пов'язаній юридичній суперечці щодо дій Трампа щодо звільнення членів рад, які контролюють інші незалежні федеральні агентства. Справа стосується того, чи може Трамп звільняти цих посадовців на свій розсуд.

Друге ключове питання у справі може безпосередньо стосуватися долі Кука: чи мають федеральні судді повноваження запобігати звільненням, чи натомість можуть лише вимагати виплати заробітної плати посадовцям, яких звільнили незаконно.

Трамп намагався звільнити Кук до вересневого засідання комітету з встановлення відсоткових ставок ФРС. Однак суддя вирішив, що звільнення було незаконним, і апеляційний суд, який розділився в думках, відхилив термінову скаргу адміністрації президента. Наступного дня після засідання, яке завершилося зниженням ключової ставки на чверть відсоткового пункту, адміністрація подала нове термінове звернення до Верховного суду.

“Президент Трамп законно усунув Лізу Кук з Ради керівників Федеральної резервної системи. Ми очікуємо остаточної перемоги після усних слухань у Верховному суді в січні”, ‒ заявив представник Білого дому Куш Десай.

Кук, яку до ради директорів ФРС призначив президент-демократ Джо Байден, заявила, що не залишить свою роботу і не дозволить Трампу її “залякати”.

  • Трамп звинуватив Кук у шахрайстві з іпотекою у 2021 року, до того, як приєдналася до ради директорів ФРС. Кук заперечує будь-які правопорушення та їй не було висунуто звинувачень у злочині. 
  • Кампанія Білого дому зі звільнення Кук є безпрецедентною спробою змінити склад Ради керівників ФРС, яка від початку створювалася як незалежна від щоденної політики інституція. За всю 112-річну історію ФРС жоден президент не звільняв чинного члена Ради.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies