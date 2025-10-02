Верховний суд США дозволив Лізі Кук наразі залишитися членкинею Ради керівників ФРС

Верховний суд дозволив Лізі Кук поки що залишитися членкинею Ради керівників Федеральної резервної системи США, відхиливши вимогу адміністрації Дональда Трампа негайно усунути її з центрального банку.

Про це пише повідомляють Euronews.

У короткому безпідписному рішенні Верховний суд заявив, що в січні розгляне аргументи щодо спроб Трампа змусити Кук піти з посади. Судді також вирішили розглянути питання, чи блокувати рішення суду нижчої інстанції на користь Кук, поки триває її позов проти звільнення.

Постанова Верховного суду стала рідкісним випадком, коли Трамп не отримав одразу бажаного від суддів під час термінового оскарження.

Відтак Кук зможе взяти участь у двох інших засіданнях ФРС у 2025 році, зокрема у засіданні наприкінці жовтня, де ухвалюватимуть рішення щодо ключової ставки.

Окремо, у грудні судді розглядатимуть аргументи в окремій, але пов'язаній юридичній суперечці щодо дій Трампа щодо звільнення членів рад, які контролюють інші незалежні федеральні агентства. Справа стосується того, чи може Трамп звільняти цих посадовців на свій розсуд.

Друге ключове питання у справі може безпосередньо стосуватися долі Кука: чи мають федеральні судді повноваження запобігати звільненням, чи натомість можуть лише вимагати виплати заробітної плати посадовцям, яких звільнили незаконно.

Трамп намагався звільнити Кук до вересневого засідання комітету з встановлення відсоткових ставок ФРС. Однак суддя вирішив, що звільнення було незаконним, і апеляційний суд, який розділився в думках, відхилив термінову скаргу адміністрації президента. Наступного дня після засідання, яке завершилося зниженням ключової ставки на чверть відсоткового пункту, адміністрація подала нове термінове звернення до Верховного суду.

“Президент Трамп законно усунув Лізу Кук з Ради керівників Федеральної резервної системи. Ми очікуємо остаточної перемоги після усних слухань у Верховному суді в січні”, ‒ заявив представник Білого дому Куш Десай.

Кук, яку до ради директорів ФРС призначив президент-демократ Джо Байден, заявила, що не залишить свою роботу і не дозволить Трампу її “залякати”.