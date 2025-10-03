Україна передасть США свої технології БПЛА в обмін на роялті або компенсацію

Україна може виробляти свої дрони за ціною від 20% до 30% від вартості західних виробників.

Делегація України перебуває у Вашингтоні для розробки угоди з адміністрацією президента Дональда Трампа, яка передбачатиме передачу Україною своїх перевірених в боях технологій безпілотників в обмін на роялті або інші форми компенсації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони країни Сергієм Боєвим у вівторок розпочала кількаденні переговори у Вашингтоні з представниками Пентагону та Державного департаменту.

Майбутня угода, яку за інформацією видання підтримують президенти Трамп та Зеленський, стане важливою віхою у відносинах між Вашингтоном та Києвом у сфері безпеки.

Хоча американські компанії виробляють деякі складні дрони, українські значно випереджають їх у масовому виробництві дешевих БПЛА, які довели свою ефективність у бою.

«Це просто реальність, що нам потрібні українські технології безпілотників у США», – сказав Вільям Макналті, партнер UA1, американського венчурного фонду, який інвестував у вісім українських оборонних компаній. За його словами, Україна може виробляти свої дрони за ціною від 20% до 30% від вартості західних виробників. Саме цей досвід у масовому виробництві дешевих дронів найбільше потрібен Заходу.

Угода про безпілотники може стати частиною пакету «мегаугоди», в рамках якої Україна сподівається придбати у США озброєння на десятки мільярдів доларів, заявив Володимир Зеленський у минулу суботу. Україна сподівається, що угода про озброєння включатиме ракети великої дальності для розширення своєї ударної потужності проти Росії.

Посадовець уряду США заявив WSJ, що угода щодо безпілотників розроблена для того, щоб дозволити американським збройним силам скористатися конкурентною перевагою України в галузі безпілотних літальних апаратів.

За словами людей, знайомих з переговорами, США та Україна вивчають кілька різних механізмів для передачі технологій дронів з Києва до США. Серед них угоди, за якими українські компанії надають технології та прототипи дронів американським компаніям в обмін на роялті, або домовленість, за якою українська компанія створює дочірню компанію в США для виробництва дронів. Інша можливість — купівля дронів безпосередньо в України для американських військових.

Як пише WSJ, одна з проблем на шляху угоди – широке використання китайських деталей в українських безпілотниках. Американські компанії, які виготовляють озброєння, не можуть використовувати китайські компоненти.

Раніше цього року уряд Данії підписав угоду з Україною про допомогу українським оборонним компаніям у виробництві безпілотників та іншої зброї в Данії.

Тим часом європейські компанії та інвестори вкладають гроші в українських виробників дронів. Наприклад, німецький виробник дронів Quantum Systems придбав 10% акцій Frontline, українського виробника автономних наземних та літальних апаратів. Він має опцію збільшення цієї частки до 25%.

Інші українські компанії також шукають можливості для розміщення іноземних баз. Компанія Skyeton, яка виробляє Raybird – безпілотник спостереження, який, за її твердженням, може працювати понад 28 годин, заявила, що наразі веде переговори про відкриття заводу на півдні Англії.