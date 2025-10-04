Генштаб: українські фахівці під час навчань знищили декілька дронів у повітряному просторі Данії

Українські фахівці з протидії ударним БПЛА успішно знешкодили кілька дронів під час навчальної демонстрації у повітряному просторі Данії. Подія відбулася в межах візиту української делегації, метою якого був обмін бойовим досвідом із європейськими партнерами, пише Генштаб ЗСУ.

Під час показових навчань український дрон "Стінг" ураженням знищив ціль — данський апарат "Банши".

За демонстрацією уважно стежили представники різних країн Європи, які змогли на власні очі переконатися в дієвості українських технологій у боротьбі з повітряними загрозами.

Момент збиття зафіксували на відео, після чого українські пілоти безпілотників отримали десятки запитань від закордонних колег. Такий інтерес свідчить про високу оцінку українського досвіду в сфері сучасної оборони.

Україна продовжує навчати партнерів ефективно протидіяти новим викликам і загрозам. Спільні зусилля посилюють обороноздатність усієї Європи.