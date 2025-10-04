«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Генштаб: українські фахівці під час навчань знищили декілька дронів у повітряному просторі Данії

Відбувся обмін бойовим досвідом українських фахівців із європейськими партнерами.

Генштаб: українські фахівці під час навчань знищили декілька дронів у повітряному просторі Данії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські фахівці з протидії ударним БПЛА успішно знешкодили кілька дронів під час навчальної демонстрації у повітряному просторі Данії. Подія відбулася в межах візиту української делегації, метою якого був обмін бойовим досвідом із європейськими партнерами, пише Генштаб ЗСУ.

Під час показових навчань український дрон "Стінг" ураженням знищив ціль — данський апарат "Банши". 

За демонстрацією уважно стежили представники різних країн Європи, які змогли на власні очі переконатися в дієвості українських технологій у боротьбі з повітряними загрозами.

Момент збиття зафіксували на відео, після чого українські пілоти безпілотників отримали десятки запитань від закордонних колег. Такий інтерес свідчить про високу оцінку українського досвіду в сфері сучасної оборони.

Україна продовжує навчати партнерів ефективно протидіяти новим викликам і загрозам. Спільні зусилля посилюють обороноздатність усієї Європи.
