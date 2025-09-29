У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони" за участі українських фахівців

Участь у навчаннях беруть українські фахівці з протидії ударним БпЛА.

У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони" за участі українських фахівців
У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони" за участі українських фахівців
Фото: Генштаб

У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони" за участі українських фахівців з протидії ударним БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною”, - уточнили в Генштабі.

Учасники навчань протягом тижня відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом для підвищення підготовки та вдосконалення спроможності протидії повітряним загрозам.
﻿
