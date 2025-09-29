У Данії розпочалися спільні навчання "Крила оборони" за участі українських фахівців з протидії ударним БпЛА.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною”, - уточнили в Генштабі.
Учасники навчань протягом тижня відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом для підвищення підготовки та вдосконалення спроможності протидії повітряним загрозам.
- Франція, Німеччина та Швеція відправлять до Копенгагена військовослужбовців та антидронові системи для посилення безпеки на євросамітах цього тижня.
- Це відбувається після “вторгнень” безпілотників, які змусили Данію закрити кілька аеропортів.
- Цей інцидент прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала гібридною атакою на свою країну. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що за інцидентами з дронами стоїть “професійний виконавець”.