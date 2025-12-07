У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання

Подробиць щодо перебігу військових навчань не розголошують.

Фото: ukrinform.ua

Міністерство оборони Китаю повідомило про проведення третього раунду спільних із Росією протиракетних навчань на території РФ. 

В оборонному відомстві Китаю зазначили, що подія відбулася на початку грудня, однак точні дати підготовки не розкриваються.

Також в Міноборони зазначили, що навчання "не спрямовані проти третіх країн" та "не пов’язані з поточною міжнародною чи регіональною ситуацією". Разом із тим, жодних технічних чи оперативних деталей Пекін не надав.
