Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання

Міністерство оборони Китаю повідомило про проведення третього раунду спільних із Росією протиракетних навчань на території РФ.

В оборонному відомстві Китаю зазначили, що подія відбулася на початку грудня, однак точні дати підготовки не розкриваються.

Також в Міноборони зазначили, що навчання "не спрямовані проти третіх країн" та "не пов’язані з поточною міжнародною чи регіональною ситуацією". Разом із тим, жодних технічних чи оперативних деталей Пекін не надав.