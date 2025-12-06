У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями

Таким чином активісти протестували проти соціальної нерівності у країні.

акція протесту в Тауері 6 грудня 2025 року

Частину території лондонського Тауера 6 грудня тимчасово закрили для відвідувачів після інциденту, під час якого група активістів жбурнула їжу у вітрину з королівськими коштовностями, пише The Guardian.

Протест був спрямований проти соціальної нерівності у Британії.

До акції на себе взяла відповідальність громадська група Take Back Power, яка називає себе ненасильницьким рухом громадянського спротиву. Активісти заявили, що на скляний захисний бокс, де зберігається королівська корона, вони вилили заварний крем та яблучний десерт.

Правоохоронці повідомили, що чотирьох протестувальників затримали за підозрою у завданні шкоди. Двоє учасників залишили місце події ще до прибуття патрулів, однак поліція відшукала і їх.

Організатори пояснили свій вчинок вимогою створити у Великобританії постійну громадянську асамблею — «Народну палату», що мала б повноваження «оподатковувати надмірні статки та виправити ситуацію в країні».