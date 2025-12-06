ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

У Швеції заявили, що майже щотижня натикаються на російські субмарини у Балтійському морі

Прогнозують, що інцидентів може стати ще більше.

Шведський корабель HMS Carlskrona у Балтійському морі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Шведський флот у Балтійському морі майже щотижня зустрічає російські підводні човни. Країна готується до подальшого зростання їх кількості в разі припинення вогню або перемир’я у війні проти України.

Як пише The Guardian, начальник оперативного управління ВМС Швеції капітан Марко Петкович заявив, що Москва постійно посилює свою присутність у регіоні  і спостереження за її суднами вже стало звичною справою для ВМС Швеції. Це "дуже поширене явище", сказав він, додавши, що кількість таких випадків за останні роки зросла.

Петкович зазначив, що Росія збільшує свій потенціал і щороку випускає один підводний човен класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та в Калінінградському анклаві. За його словами, триває "цілеспрямована і постійна програма модернізації" російського флоту.

"Коли в Україні зрештою буде встановлене припинення вогню чи перемир’я, можна прогнозувати – і ми так оцінюємо – що Росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, флоту Швеції потрібно продовжувати зростати і тримати в фокусі загальну картину", – сказав Петкович. 

Він також зазначив, що "тіньовий флот" цивільних танкерів під різними прапорами викликає занепокоєння, і не виключив, що такі судна можуть бути використані для запуску дронів.

"Сам по собі тіньовий флот не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військової точки зору", — сказав Петкович.

Через особливі умови під водою – коротшу видимість, різні показники солоності й температури – підводна інфраструктура в Балтиці особливо вразлива, додав він. Це стосується насамперед Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії та Литви, які "повністю залежать від морських шляхів комунікації та забезпечення функціонування суспільства".

Однак він вважає, що підвищена увага НАТО вже дає результат. За його словами, від часу запуску операції Baltic Sentry у січні не зафіксували жодних інцидентів із кабелями в цьому регіоні.

Нещодавно Швеція провела масштабні навчання НАТО з протидії підводним човнам "Playbook Merlin 25". У цих навчаннях взяли участь дев’ять країн, серед яких Німеччина, Франція та США. Сотні військових відпрацьовували навички "полювання" на субмарини в специфічних умовах Балтики.

Гірський рельєф дна Балтійського моря біля Швеції ускладнює виявлення підводних човнів, адже ті можуть ховатися у западинах.
﻿
