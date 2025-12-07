В Індія пожежа у нічному клубі вбила 25 людей

Пожежа в популярному нічному клубі в прибережному регіоні Гоа в Індії забрала життя 25 людей. Про це повідомляє BBC.

Вважається, що більшість жертв – персонал нічного клубу Birch by Romeo Lane, розташованого поблизу популярного пляжу. Повідомляється, що серед загиблих також є туристи.

Поліція вважає, що в суботу опівночі за місцевим часом на кухні клубу вибухнув газовий балон, внаслідок чого заклад охопило вогнем.

У неділю вранці офіційні особи повідомили, що кількість загиблих зросла.

“Вогонь був зосереджений переважно навколо кухні на першому поверсі”, – сказав генеральний директор поліції Гоа Алок Кумар.

Більшість тіл знайшли біля кухні, “що свідчить про те, що жертви працювали в клубі”.

Головний міністр Гоа Прамод Савант повідомив журналістам, що троє людей загинули від опіків, а інші померли від задухи.

Він сказав, що загинули “троє-четверо” туристів, але не уточнив їхній вік чи національність. Шестеро людей перебувають у стабільному стані в лікарні.