Перед цим президент України зустрінеться з канцлером Німеччини і президентом Франції.

Президент Володимир Зеленський запланував візит до Риму у вівторок, 9 грудня для зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє видання Il Messaggero.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після телефонної розмови вранці 7 грудня. Джерела в уряді Італії підтвердили цю інформацію.

Зустріч із Мелоні відбудеться після візиту Зеленського до Лондону, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.



Як повідомлялося, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні. Прем'єр-міністерка повідомила, що Італія відправить Україні екстрену енергетичну допомогу.