НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський наступного тижня відвідає Італію, - ЗМІ

Перед цим президент України зустрінеться з канцлером Німеччини і президентом Франції. 

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запланував візит до Риму у вівторок, 9 грудня для зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні

Про це повідомляє видання Il Messaggero.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після телефонної розмови вранці 7 грудня. Джерела в уряді Італії підтвердили цю інформацію. 

Зустріч із Мелоні відбудеться після візиту Зеленського до Лондону, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні. Прем'єр-міністерка повідомила, що Італія відправить Україні екстрену енергетичну допомогу
