Йдеться про громади, які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати.

Президент України Володимир Зеленський анонсував у День місцевого самоврядування нову відзнаку – “Громади-рятівники”.

Про це йдеться у його зверненні.

“..щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців”, – зазначив президент.

Йдеться про громади, які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати.

“Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні. Сьогодні ми шануємо кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього”, – додав президент.