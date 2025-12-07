Кабмін просить звільнити кількох членів наглядових рад державних енергетичних компаній

Уряд хоче звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ.

Кабінет міністрів опублікував постанову №1596 від 3 грудня "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", якою, як повідомляла раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ініціював невідкладне припинення повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, уряд очікує від Міністерства енергетики та Фонду державного майна протягом трьох днів припинення повноважень членів наглядової ради ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, АТ "Енергетична компанія України" - Оксани Осьмачко та Олександра Мужеля та АТ "Оператор ринку" Олени Ковальчук та Андрія Степаненка.

У цьому ж переліку - також три члени наглядової ради ПАТ "Центренерго" Володимир Величко, Андрій Гота та Сергій Симонов, а також 5 членів наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі" - Євгеній Литвинов, Олег Канцуров, Андрій Костриця, Світлана Білько та Андрій Почтарьов.

Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено підготувати пропозиції щодо скликання позачергових загальних зборів АТ "Українські енергетичні машини" з метою припинення повноважень незалежного члена наглядової ради Андрія Ткаченка.

"Міністерству оборони вжити заходів щодо оновлення в установленому порядку складів наглядових рад суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства та функції з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство оборони", – йдеться у постанові.

Цим документом затверджений порядок спрощеного прискореного відбору нових членів наглядових рад, згідно з яким на подачу документів претендентам дається 5 днів з моменту оголошення конкурсу, а на вибір переможця конкурсній комісії відводиться ще п’ять днів.

Головою цієї комісії призначений глава Мінекономіки Олексій Соболев, який затвердить її персональний склад. До складу комісії входять два представники Мінекономіки, по одному представнику Мінфіну, Мін’юсту та держоргану, який управляє об’єктом держвласності.

"Перезавантаження наглядових рад - важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії", - коментувала раніше Свириденко.