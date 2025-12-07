Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Неосвітлена вулиця під час відключення електроенергії в Києві, 10 листопада 2025 року.

Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили в Укренерго.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

Минулої доби графіки передбачали від 3 до 4 черг обмежень світла.