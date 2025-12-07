Завтра, 8 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг.
- Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили в Укренерго.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.
Минулої доби графіки передбачали від 3 до 4 черг обмежень світла.
- Як повідомлялося, на покращення ситуації зі світлом після масованої атаки Росії у ніч на 6 грудня знадобиться не декілька днів, а тижні.