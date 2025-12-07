ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Унаслідок атак на Харківщину загинули три людини (оновлено)

Постраждали 10 людей.

Унаслідок атак Росії у Харківській області троє людей загинули, ще десятеро постраждали.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Упродовж 7 грудня російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківської області.

Окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна – 68 років – дістала поранення. Пошкоджено будинки.

У Купʼянськ-Вузловому загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури.

Удень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона по селищу Борова Ізюмського району поранено 68-річного чоловіка.

В селі Івашки Богодухівського району: пошкоджено багатоквартирний будинок.Крім того, російські війська завдали ракетного удару по селищу Старий Салтів. Загинув чоловік, ще семеро отримали поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської, Ізюмської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

  • Раніше стало відомо, що російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Рух перекрито.
