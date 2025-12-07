Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині

Рух по греблі перекрили.

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
Печенізьке водосховище
Фото: скріншот з відео

Російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Рух перекрито.

Про це повідомив селищний голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

За словами Гусарова, станом на 12:00 рух по дорожньому полотну греблі було повністю припинено. Посадовець зазначив, що інші подробиці щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень він повідомить пізніше.

"Це був ракетний удар. Обійшлося, слава Богу, без жертв, хоча рух по цій греблі був дуже жвавий. Зараз фахівці вивчають ступінь пошкоджень", — сказав Гусаров Суспільному.

  • Печенізьке водосховище розташоване у Чугуївському районі Харківської області. Гребля через нього розташована на території Печенізької громади і під час активних бойових дій у 2022 році слугувала так званою "дорогою життя" — саме через неї цивільні могли евакуюватися з тимчасово окупованих територій.
