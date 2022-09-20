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Внаслідок російських обстрілів існує загроза руйнування греблі Печенізького гідровузла

Окупанти продовжують атаки по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок російських обстрілів існує загроза руйнування греблі Печенізького гідровузла
Фото: Скріншот з відео

Останніми днями російська окупаційна армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища у Харківській області.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олексій Гусаров.

“Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією”, - наголосив Гусаров. 

Він закликав мешканців громади цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями Печенізької селищної ради, та у випадку оголошення тривоги взяти речі першої необхідності та переместитися: 

  • Жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт Печеніги - на вул Зінченка (район колишньої восьмирічної школи);
  • Жителям вул. Гоголя в селі Кицівка  - на гору (район кладовища);
  • Жителям вулиці Дьоміна в с. П'ятницьке - на височину села (ближче до лісу).

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів гідротехнічних споруд у Кривому Розі спостерігалось тимчасове підвищення рівня ґрунтових вод. Також у Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець, рівень якої піднявся після російських ракетних ударів. 

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